Алибасов опубликовал видео после скандала в эфире Первого канала

Москва, 12 июля. Музыкальный продюсер Бари Алибасов записал видео, в котором показал используемые при лечении лекарства. Ролик артист опубликовал на странице группы «На-На» в соцсети Instagram после скандала в эфире Первого канала.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я «глотаю» ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен — полгода придется есть таблетки вместо еды», — подчеркнул продюсер.

На снятых в квартире Алибасова кадрах видны лекарственные препараты и записанный на листе бумаги распорядок их приема.

Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в начале июня в результате отравления жидкостью для прочистки труб «Крот». Представители Алибасова утверждали, что врачи диагностировали ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка. Продюсер несколько дней пробыл в медикаментозном сне. Из больницы его выписали лишь 17 июня.

Позже в СМИ сообщили, что отравления якобы не было. Версию объяснили нестыковками в деталях инцидента и «слишком быстрым» выздоровлением Алибасова.

На Первом канале вышла телепередача «На самом деле», в которой показали скриншот переписки, которую приписали лечащему врачу и помощнику Бари Алибасова Сергею Моцарю. Авторы сообщений пытались придумать причину госпитализации музыкального продюсера.

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин прокомментировал эфир, отметив, что показанная переписка «никакое не доказательство». По словам Горжанкина, он не знает, кто предоставил скриншот Первому каналу.