В Дамаске начали восстанавливать древние барельефы из Пальмиры

Дамаск, 12 июля. Специалисты из национального музея Дамаска приступили к восстановлению древних барельефов из пострадавшей от рук боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ1 Пальмиры.

Об этом журналистам сообщил руководитель культурно-исторического объекта Оман Саад, уточнив, что все работы проводятся в Дамаске, куда из древнего города было вывезено все уцелевшее после бесчинства террористов, сообщает РИА Новости.

«Когда прибыли ИГ1, они стали разрушать оставшиеся скульптуры, в первую очередь уничтожая лица. Эти части прибыли из Пальмиры после первого освобождения, когда сирийская армия освободила город и транспортировала все эти части в музей», — пояснил Саад.

Специалисты музея Дамаска в своей работе ориентируются на старые фотографии объектов, сделанных в Пальмире до войны. При этом для восстановления реликвий реставраторы используют известь, привезенную из древнего города.

«Мы вывезли из Пальмиры все что смогли. Много скульптур было украдено боевиками. Из 10 тысяч экспонатов реставрировать теперь нужно треть», — в свою очередь рассказала реставратор Хатта Зейятдин.

По словам руководителя музея Омана Саада, все работы по восстановлению исторических памятников проводятся только за счет государственного бюджета Сирийской Арабской Республики.

Оказывается, что от таких международных организаций как ЮНЕСКО помощи в вопросах сохранения всемирного исторического наследия сирийские реставраторы не получают, сообщает «Газета.ru».

Ввиду того, что международные организации по тем или иным причинам не желают помогать арабской республике в деле восстановления объектов культурного наследия, говорить о точных сроках окончания работ не приходится.

«Нам нужна помощь всех, кто может помочь: различных миссий, всех, кто заинтересован в сохранении исторического наследия. По телевизору или в журналах рассказывают, как важно сохранить объекты, но на деле мы этого не видим, помощи никакой нет», — резюмировал Оман Саад.

1 Организация запрещена на территории РФ.