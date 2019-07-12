Трамп заявил, что не доверяет криптовалютам

Вашингтон, 12 июля. Американский президент Дональд Трамп рассказал, что с большим недоверием относится к криптовалютам.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился с подписчиками, опубликовав соответствующий пост в персональном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Я не поклонник биткойна и других криптовалют, это не деньги, и их стоимость очень волатильна и держится на воздухе», — написал президент Соединенных Штатов Америки.

«Если Facebook и другие компании хотят стать банком, то они должны запрашивать новую банковскую лицензию и становиться объектом всего банковского законодательства, как другие банки», — отметил Дональд Трамп.

Как считает американский лидер, криптовалюты, если их соответствующим образом не регулировать, способствуют множеству незаконных операций в самых разных сферах, в том числе – наркоторговле.

«У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная — называется она доллар Соединенных Штатов!» — констатировал Трамп, не забыв добавить, что доллар — «самая доминирующая валюта в мире».

Как напоминает «Газета.ru», в конце июня стоимость биткоина впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов — по состоянию на 07.21 по московскому времени 26 июня биткоин подорожал на 9,55% — до $12,246 тыс.

Добавим, в феврале по решению Верховного суда РФ биткоин был признан средством отмывания денег, а понятие «криптовалюта» внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем.