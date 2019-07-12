Москва, 12 июля. Олег Газманов рассказал, как избавился от алкогольной зависимости в начале карьеры. Секретом певец поделился на шоу Анастасии Ивлеевой.

Газманов удивил ведущую физической формой, сделав несколько сальто и отжавшись 50 раз прямо на съемочной площадке. Но в беседе с Ивлеевой 67-летний артист признался, что вел здоровый образ жизни не всегда.

Исполнитель рассказал, что в начале карьеры, во времена работы в калининградском ресторане, пристрастился к крепкому спиртному. По словам Газманова, коньяк помогал раскрепоститься. Позже артист понял, как справиться с волнением без алкоголя.

«Я преодолел это, но мне было очень тяжело! Когда стал набирать известность, понял, что нужно перевести мандраж перед выходом на сцену во внутреннюю энергию. Я воспитал себя, и мне больше не нужен алкоголь, чтобы веселиться или быть спокойным», — сообщил Газманов.

В мае Газманов рассказал об операции в Германии. Исполнитель заявил, что это произошло восемь лет назад. Немецкие врачи вырезали певцу опухоль — гранулему. Подозрение, что новообразование было злокачественным, не подтвердилось.

Исполнитель также объяснил, почему делал операцию в Германии, а не в России. Он отметил, что восемь лет назад российские специалисты боялись браться за эту операцию, так как шансы того, что он сможет петь в дальнейшем, были невелики. Однако врачи посоветовали Газманову очень хорошего эксперта в Германии, который работает в этой узкой специализации.