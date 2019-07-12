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Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

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Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Джакарта, 12 июля. Сотрудники полиции сопроводили в психиатрическую клинику российскую туристку, которая неадекватно вела себя на вилле в округе Бангли на Бали. Об этом сообщило местное издание Coconuts.

В полиции отметили, что россиянку нашли в неадекватном состоянии. Полицейские попытались поговорить с туристкой, но она отказывалась сообщить свое имя и не успокаивалась. Тогда они решили доставить россиянку в психиатрическую лечебницу. В полиции подчеркивают, что по дороге женщина пыталась оказывать сопротивление.

Стражи порядка выяснили, что россиянка провела на Бали две недели. По мнению врачей, у женщины может быть депрессия. После того, как россиянка придет в себя, ее судьбой займутся дипломаты. Возможно, женщину отправят домой.

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