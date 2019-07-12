Мэр Комсомольска-на-Амуре заявил о своей отставке

Хабаровск, 12 июля. Заявление о досрочном сложении полномочий подписал глава администрации Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов.

Как сообщает РИА Новости, градоначальник решил уйти со своего поста за два месяца до истечения полномочий – в сентябре в Единый день голосования горожане выберут нового мэра. Климов в выборной кампании участия не принимает.

Пока еще мэр города попросил освободить его от выполнения обязанностей с 17 июля. В этот день Городская дума Комсомольска-на-Амуре на очередном заседании рассмотрит заявление Андрея Климова, сообщает «Газета.ru».