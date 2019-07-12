Арестованного в Уругвае россиянина обвинили в помощи итальянскому мафиозо

Монтевидео, 12 июля. Уругвайские власти отправили гражданина России в предварительное заключение сроком 90 дней в связи с обвинениями в сокрытии информации о побеге итальянского наркобарона Рокко Морабито. Об этом говорится в решении суда.

В ходе расследования также задержали россиянина и россиянку, которые владеют кафе-пиццерией в Монтевидео. В среду в их заведении провели обыск. В настоящее время оба гражданина России остаются на свободе, но расследование в их отношении продолжается.

«Теперь начнется исполнение этой превентивной меры, уже есть результаты экспертизы, которые пока не полные, а идея состоит в том, чтобы контролировать развитие этого дела (расследования) примерно в течение месяца и посмотреть, что еще к нему было добавлено», — цитирует адвоката отправленного в предварительное заключение россиянина Паола Витале.

Рокко Морабито совершил побег 23 июня, его до сих пор не нашли. Член итальянского организованного преступного сообщества «Ндрангета», скрывался от правосудия более 20 лет. Более 13 лет мафиози проживал в Уругвае по поддельным документам.

Морабито задержали в 2017 году, в последнее время наркобарон ожидал экстрадиции в Италию. Полиция вышла на его след после того, как наркобарон написал письмо дочери, использовав свое настоящее имя. При аресте у Морабито конфисковали пистолет, 13 мобильных телефонов и более десяти банковских карт.