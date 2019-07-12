Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами у выпускников

Москва, 12 июля. Рейтинг российских университетов и институтов, чьи выпускники могут рассчитывать на самые большие зарплаты, составили эксперты сервиса по поиску работы Superjob.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на релиз компании, исследование проводилось среди молодых специалистов, окончивших высшее учебное заведение в 2013–2018 годах. Всего в топе фигурирует 45 вузов.

Рейтинг возглавили выпускники Высшей школы экономики и Московского государственного института международных отношений со средней заработной платой в 110 тысяч рублей.

Второе место своеобразного топа заняли выпускники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые после окончания учебы смогли найти работу с зарплатой в 100 тысяч рублей.

Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы и Финансовым университетом при Кабмине РФ, молодые специалисты, выпущенные этими вузами, получают 98 и 90 тысяч соответственно.

Замыкает пятерку лидеров рейтинга самых высокооплачиваемых выпускников российских вузов Всероссийская академия внешней торговли МЭР со средним размером заработной платы в размере 86 тысяч рублей.

«Самые скромные ожидания по зарплате — у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета, они составляют 54 тысячи рублей», — отметили в Superjob.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июня рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список ста лучших российских вузов — первое место досталось Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова.