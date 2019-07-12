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Послом Бразилии в США может стать третий сын бразильского президента

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Послом Бразилии в США может стать третий сын бразильского президента

Рио-де-Жанейро, 12 июля. Послом Бразилии в США может стать третий сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду. Об этом в четверг журналистам заявил сам глава государства.

«Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого», — ответил на соответствующий вопрос представителя СМИ Жаир Болсонару.

Глава государства отметил, что его сын дружит с детьми президента США Дональда Трампа, говорит на испанском и английском языках и имеет опыт жизни за рубежом.

«На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы в Вашингтоне», — заключил президент Бразилии.

Эдуарду Болсонару в настоящее время возглавляет комитет по международным делам и национальной обороне палаты депутатов Национального конгресса Бразилии. В интервью одному из телеканалов 35-летний политик сообщил, что готов выполнить любую возложенную на него главой государства миссию. Тем не менее, Эдуарду Болсонару сообщил, что пока не получал от президента официального предложения и не обсуждал возможное назначение с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

Возглавлявший ранее дипмиссию в Вашингтоне Сержиу Амарал покинул пост посла в апреле 2019 года. Среди причин кадровых перестановок Жаир Болсонару называл необходимость улучшения имиджа за рубежом.

Новый президент Бразилии вступил в должность 1 января 2019 года. Болсонару представляет консервативную Социал-либеральную партию и часто высказывает схожие с президентом США Дональдом Трампом взгляды. Глава государства также не раз заявлял, что считает Трампа примером и хочет «сделать свою страну великой», как и американский лидер.

В мае текущего года США признали Бразилию своим крупнейшим союзником вне НАТО, сообщила RT.

«Я делаю это определение в качестве признания последних обязательств властей Бразилии увеличить оборонное сотрудничество с США, а также в качестве признания наших собственных национальных интересов по углублению координации в области обороны с Бразилией», — заявил Трамп.

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