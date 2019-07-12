Трамп намерен узнать гражданство жителей США в обход переписи

Вашингтон, 12 июля. Американский президент Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам собрать данные о гражданствах, проживающих в США жителях, по своим каналам.

С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил во время пресс-конференции в своей резиденции, уточнив, что подписал соответствующий президентский указ.

«Мы не отступаемся от наших усилий, нацеленных на то, чтобы определить наличие гражданства у людей, проживающих на территории США», — пояснил Трамп во время общения с журналистами.

«Я даю распоряжение каждому министерству и ведомству предоставить министерству торговли все необходимые данные о числе граждан и лиц без американского гражданства в нашей стране», — уточнил президент Соединенных Штатов.

Как напоминает «Газета.ru», на днях Верховный суд США заблокировал идею Дональда Трампа, посчитав, что для этого слишком мало весомых аргументов, добавить в переписные листы графу «гражданство».

Этот вопрос, к слову, вызвал в обществе широкое обсуждение: в частности, эксперты полагают, что в случае включения этой графы, миллионы людей откажутся принимать участие в переписи, не желая признаваться в отсутствии американского паспорта.

Добавим, что перепись в Соединенных Штатах Америки проводится с 1790 года каждые 10 лет. В следующем году она пройдет уже в 24-й раз, и должна охватить порядка 143 миллионов домохозяйств.