Вайкуле рассказала о причине конфликта с Игорем Крутым

Рига, 12 июля. Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о причине конфликта с российским музыкальным продюсером Игорем Крутым.

По словам исполнительницы, ссора произошла после того, как вместо основанного Игорем Крутым конкурса «Новая волна» в латвийской Юрмале создали фестиваль «Лайма Рандеву».

«Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла», — сообщила Вайкуле в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Она отметила, что считает позицию российского продюсера «несправедливой», так как основать фестиваль ей предложило руководство Юрмалы. Певица назвала себя патриоткой города и отметила, что городские власти поддерживают ее «и финансово, и морально, и по-всякому».

Музыкальный конкурс «Новая волна» проводился в Юрмале с момента основания, но был вынужден перебраться в Сочи после того, как латвийские власти в июле 2014 года по политическим причинам запретили въезд нескольким российским исполнителям.

Вайкуле и ранее делала спорные политические заявления. На пресс-конференции в Одессе в 2018 году певица сообщила, что ни за какие гонорары не поедет в Крым, так как это запрещено европейцам. Исполнительница также отметила, что рада распаду СССР.

Позже певица объяснила, что в Латвии посещение Крыма запрещено на законодательном уровне, сообщила Газета.ru. Критику в свой адрес Вайкуле назвала «идиотизмом» и напомнила, что во время перестройки ее критиковали за дружбу с Россией.

Крым вошел в состав РФ после проведенного на территории полуострова в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% имеющих право голоса жителей Крыма. Власти полуострова провели референдум после произошедшего в Киеве в феврале того же года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым «временно оккупированной» территорией. В России неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».