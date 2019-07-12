Пушков оценил предвыборное обещание Байдена по СНВ-3

Москва, 12 июля. Российский сенатор Алексей Пушков оценил предвыборное обещание бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить двусторонний договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

По словам сенатора, продление соглашения и возвращение США к выполнению положений ядерной сделки с Ираном станут важными шагами для стратегической стабильности.

«Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном», — отметил Пушков.

Джо Байден ранее заявил, что планирует продлить СНВ-3, если победит на президентских выборах в США в 2020 году. Он также пообещал использовать договор в качестве основы для новых соглашений по контролю за вооружением и вернуть Соединенные Штаты к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, сообщила RT.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году, когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации экс-главы Белого дома Барака Обамы. В настоящее время соглашение остается единственным действующим российско-американским договором об ограничении вооружений. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году. В Вашингтоне пока не заявляли о решении продлить договор, тогда как Москва неоднократно сообщала, что готова обсудить продление соглашения.