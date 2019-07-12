Финский посол заявил о праве России на усиление военного присутствия в Арктике

Москва, 12 июля. Россия имеет право на усиление военной активности в Арктике, так как действует в рамках собственной территории. Об этом журналистам заявил посол Финляндии в Москве Микко Хаутала.

«Что касается военной активности России, мы видим все это, но Россия действует в рамках своей собственной территории. Я сдержанно отношусь к комментированию данного вопроса, но думаю, что Россия имеет на это право», — отметил дипломат.

По словам Микко Хаутала, Арктика пока остается регионом сотрудничества, а не военной активности. Но растущий потенциал региона видит весь мир, поэтому усиление присутствия в нем России понятно.

«Я бы это не драматизировал», — заключил посол Финляндии.

В настоящее время статус Арктики прописан в международных соглашениях. Регион разделен на пять секторов ответственности Россией, США, Норвегией, Данией и Канадой.

Военное присутствие в Арктике усиливает не только Москва. Ранее Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Northrop Grumman на сумму 82 миллиона долларов, в рамках которого модернизируют спутниковую связь в арктическом регионе.

Модернизация «поможет соответствовать расширяющимся требованиям миссии ВВС США», считают в компании-подрядчике. Northrop Grumman планирует разработать новое программное обеспечение для американских военно-воздушных сил и представить ряд технических нововведений.

Согласно размещенным на сайте компании данным, нововведения позволят использовать в работе системы иностранные спутники, а также расширят возможности двух присутствующих на орбите спутников связи США.

Кроме того, Соединенные Штаты планируют построить в Арктике военный порт, сообщила Газета.ru. На работы сенат США выделил 750 миллионов долларов.