В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России

Москва, 12 июля. Воздушную разведку у рубежей России в течение недели вели 18 иностранных летательных аппаратов.

Всего за последнюю неделю истребители поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушения воздушной границы РФ, три раза. Данные о разведактивности опубликованы в инфографике газеты Вооруженных сил России «Красная звезда». В издании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства допущено не было.

Ранее Газета.ru сообщила, что российский истребитель Су-27 был срочно поднят в небо для перехвата проводившего разведку у границы России самолета ВВС США P-8 Poseidon. Перехват прошел над акваторией Черного моря.