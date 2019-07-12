Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России

40
0 Оставить комментарий

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России

Москва, 12 июля. Воздушную разведку у рубежей России в течение недели вели 18 иностранных летательных аппаратов.

Всего за последнюю неделю истребители поднимались в воздух, чтобы предотвратить нарушения воздушной границы РФ, три раза. Данные о разведактивности опубликованы в инфографике газеты Вооруженных сил России «Красная звезда». В издании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства допущено не было.

Ранее Газета.ru сообщила, что российский истребитель Су-27 был срочно поднят в небо для перехвата проводившего разведку у границы России самолета ВВС США P-8 Poseidon. Перехват прошел над акваторией Черного моря.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров