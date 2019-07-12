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В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

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В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

Луганск, 12 июля. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сбила беспилотный летательный аппарат силовиков Украины, с помощью которого корректировался обстрел населенных пунктов республики. Об этом в четверг сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Он подчеркнул, что БПЛА использовался для корректировки действий противника при стрельбе. По словам Филипоненко, это свидетельствует о том, что огонь по населенным пунктам велся целенаправленно.

Аппарат был уничтожен благодаря слаженными действиями военнослужащих поста воздушного наблюдения. Филипоненко уточнил, что видеоматериалы и фотографии сбитого БПЛА изучают специалисты народной милиции ЛНР.

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