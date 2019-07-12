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Экономика

Лондонский суд заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

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Лондонский суд заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Москва, 12 июля. Высокий суд Лондона наложил запрет владельцу O1 Group Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество по всему миру на сумму 572 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба банка «Траст».

Мера равнозначна аресту имущества, отметили в организации. В пресс-службе «Траста» пояснили, что «Рост банк» и «Открытие» в 2017 году купили облигации О1 Груп Финанс на 35 миллиардов и 22 миллиарда рублей соответственно. Но условия погашения ценных бумаг носили нерыночный характер. Привлеченные средства О1 использовала для погашения кредитов в данных банках.

В «Трасте» подчеркнули, что в результате банки фактически потеряли возможность получить обратно деньги по выданным займам. Их убытки составили не менее 572 миллионов долларов.

«Траст» подал в британский суд иск на 700 миллионов долларов к семье Минца. Претензии связаны с заключенными перед санацией «Рост банка» и банка «Открытие» сделками. Соистцом «Траста» стала «ФК Открытие».

Высокий суд Лондона признал, что семья Минца возможно попытается спрятать активы и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их на сумму 572 миллиона долларов. Если ответчики нарушат приказ, их ждет уголовное преследование, сообщило РИА Новости.

Борис Минц и его семья, включая трех старших сыновей бизнесмена с семьями, переехали в Лондон прошлой весной.

Арбитражный суд Московского округа в июне текущего года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым по иску управляющей пенсионными накоплениями НПФ «Открытие» компании «Менеджмент-Консалтинг» с O1 Group Limited Бориса Минца было взыскано около 1,7 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы отложил на август основные слушания по иску «Траста» к компании Минца и ранее подконтрольной ему финансовой группе «Будущее». Банк требует признать незаконными ряд сделок и восстановить задолженность О1 Group перед ним на более чем 19 миллиардов рублей.

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