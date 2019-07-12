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Россия

Два британских самолета-разведчика заметили у границ России

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Два британских самолета-разведчика заметили у границ России

Москва, 12 июля. Возле российских границ были обнаружены два британских самолета-разведчика. Об этом свидетельствует информация с сайта Plane Radar.

Как сообщается, первый самолет оказался разведчиком Boeing RC-135W Rivet с бортовым номером ZZ665. Он вел разведку около Калининградской области.

Второй самолет радиоэлектронной разведки появился у Крыма в семь утра. Он был опознан как Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ692. Проследовав вдоль Черноморского побережья РФ, он направился на базу.

Отметим, что западные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще появляются у российских границ. Их замечают над Черным морем, в районе Калининградской области, а также в окрестностях российских баз на территории Сирийской Арабской Республики.

Кроме того, военное ведомство Соединенных Штатов отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей, несмотря на призывы Министерства обороны России.  

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