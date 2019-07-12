Новый врио губернатора Севастополя будет представлен местным депутатам 12 июля

Севастополь, 12 июля. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев будет представлен депутатам и общественникам 12 июля, сообщил источник во властных структурах города.

Источник ТАСС уточнил, что в пятницу «в середине дня предполагается представление врио губернатора Развожаева».

Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что в связи с необходимостью его «личного присутствия на мероприятиях в Севастополе» переносится выездное совещание по вопросам Черноморского района.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе, сообщала «Газета.ру». Михаил Развожаев ранее работал в администрации губернатора Красноярского края, занимал должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а в 2018 году был назначен врио главы Хакасии.

Президент РФ в четверг провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о его назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя.

Зампред Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин заявил ранее, что отставка Овсянникова была ожидаемой. По его словам, парламент Севастополя готов к совместной работе и сотрудничеству с Развожаевым.