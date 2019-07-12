Материалы в отношении отца сестер Хачатурян выделили в отдельное производство

Москва, 12 июля. Ряд СМИ сообщил, что в отношении Михаила Хачатуряна, трех дочерей которого судят за его убийство, было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям.

Ситуацию прокомментировал адвокат Ярослав Пакулин. По его словам, отдельного дела в отношении Хачатуряна не заводили, а лишь выделили в отдельное производство.

«После выяснения позиции родственников будет решаться вопрос о возбуждении дела», — приводит слова Пакулина телеканал «360».

Выделены были материалы по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Если признаки преступления подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца нанесением множества ножевых ранений. Их мотив — невозможность и дальше терпеть издевательств родителя. В сентябре 2018 года Басманный суд освободил девочек из СИЗО, где они пробыли два месяца, и изменил меру пресечения в виде запрета на совершение определенных действий.

Суд продлил до 28 июля меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян. Совершеннолетним обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Отметим, что убийство, в котором обвиняют сестер, и его обстоятельства вызвали большой общественный резонанс.