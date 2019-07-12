Замглавы ПФР Иванов признал вину в получении взятки

Москва, 12 июля. Замглавы Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в получении взятки и подал в отставку с занимаемой должности. Об этом сообщил в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников.

По его словам, в настоящее время Иванов находится в изоляторе временного содержания, который расположен на северо-востоке Москвы. Заместитель председателя ПФР признал вину в получении взятки в значительном размере. Преступление подпадает под действие статьи 290 ч. 2 УК РФ.

«Поскольку чиновник признал вину, он рассчитывает, что 12 июля следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте», — цитирует Мельникова ТАСС.

Представитель ОНК отметил, что у Иванова нет жалоб на условия содержания.

Ранее Газета.ru сообщила, что замглавы ПФР задержан по делу о получении взятки. Ему грозит лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержание провели сотрудники ФСБ, сообщил источник Федерального агентства новостей. По его данным, в рамках этого же уголовного дела уже проведены обыски. Следственные действия, в том числе, прошли в компаниях «Редсис» и «Техносерв».

Источник отметил, что Иванова подозревают и в получении взятки от сотрудника IT-интегратора «Техносерв», который также задержан. Дело связано с контрактами на поставку оборудования (до своего назначения зампредом ПФР Иванов курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию ведомства. — Прим. ФАН).