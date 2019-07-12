Омбудсмен ДНР обратилась к правозащитникам после усиления обстрелов ВСУ в Донбассе

Донецк, 12 июля. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям властей Украины по отношению к жителям Донбасса.

Морозова обратила внимание на то, что в последние несколько месяцев действия украинских военных направлены на эскалацию конфликта: усилена интенсивность обстрелов, что привело к ранениям десятков жителей ДНР и гибели женщины.

«Настоятельно призываю международные правозащитные организации дать должную правовую оценку действиям украинской власти, которые являются недопустимыми в цивилизованном мире и ведут к новому витку эскалации насилия», — цитирует слова Морозовой РИА Новости.

В четверг Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по итогам артиллерийского обстрела мирного населения в Горловке, в результате которого погибла 69-летняя мирная жительница. Дело возбуждено по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», сообщала «Газета.ру».

Незадолго до этого СК РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов, совершенных в период с 28 июня по 6 июля по городам Донецк и Горловка в ДНР. Ранения получили четверо мирных жителя. Под огнем ВСУ оказались журналисты телеканала «Звезда».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.