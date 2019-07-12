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Германия выделила €760 тысяч пострадавшим в гражданской войне на Украине

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Германия выделила €760 тысяч пострадавшим в гражданской войне на Украине

Берлин, 12 июля. Дополнительные 760 тысяч евро (примерно 855 тысяч долларов) будут выделены правительством Германии для продолжения функционирования проекта благотворительной организации Malteser International, которая оказывает помощь людям, пострадавшим от конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает посольство Германии на Украине.

Ранее Берлин предоставил около двух миллионов евро на приобретение гуманитарной помощи для перемещенных лиц на Украине, а также пострадавших от гражданского конфликта в стране.

Всего с 2018 года совместный проект немецкой Malteser Hilfsdienst Ukraine,  Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий и Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» оказал помощь более чем двадцати тысячам лиц. 7 тысяч получили индивидуальную терапию, а еще около четырнадцати тысяч – групповую.

Согласно данным исследования, проведенного ранее немецкой благотворительной организацией, почти треть внутренне перемещенных лиц испытывает различные посттравматические расстройства.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

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