Москва, 12 июля. Россия поддерживает скорейшее согласование «хлебного перемирия» в Донбассе на очередном заседании контактной группы, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич на постсовете ОБСЕ напомнил, что 17 июля состоится очередное заседание контактной группы. По его словам, российская сторона поддерживает скорейшее согласование сторонами «хлебного перемирия».

«Как показывает практика предыдущих перемирий, с началом их действия количество обстрелов и жертв заметно снижалось», — цитируют слова дипломата РИА Новости.

Лукашевич обратил внимание на то, что для устойчивости режима прекращения огня необходимо принятие мер деэскалации. Ранее некоторые из них предлагала Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ. Речь шла о введении дисциплинарной ответственности за нарушение перемирий, запрет на размещение вооружений в жилых районах, запрет на диверсионную деятельность и другое.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Обстрел был произведен после требования украинского президента усилить активность в зоне конфликта.