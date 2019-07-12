Более 500 беженцев покинули лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки

Дамаск, 12 июля. За минувшие сутки лагерь «Эр-Рукбан» покинули 519 беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«За прошедшие сутки из лагеря беженцев «Рукбан» через пункт пропуска «Джлеб» осуществлялся выход внутренне перемещенных лиц. На территорию подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики вернулись еще 519 человек», — говорится в сообщении ЦПВС.

В Центре по примирению уточнили, что всем беженцам была казана медпомощь, предоставлены продукты питания и предметы первой необходимости.

В общей сложности на сегодняшний день с территории иностранных государств в Сирию, с учетом лиц, перемещенных внутри страны, в места постоянного проживания вернулись 406 397 человек.

В минувший вторник 10 июля представители межведомственных координационных штабов РФ и САР сообщили, что участились случаи вербовки подростков группировками в «Эр-Рукбане» и «Аль-Холе» в Сирии. В совместном заявлении также говорится о стремительном ухудшении ситуации в лагере «Эр-Рукбан». Одной из причин этого являются препятствия по возвращению беженцев, которые, по данным военных, продолжают создавать США.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что радикалы увеличили плату за выход беженцев из «Эр-Рукбана» до 1500 долларов на семью. Кроме того, они развернули еще два блокпоста на окраинах 55-километровой зоны для контроля за перемещением людей. Дело в том, что по мере ухудшения условий в лагере и роста давления со стороны исламистов и США продолжает увеличиваться число побегов в освобожденные районы САР.