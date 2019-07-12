В парламенте Севастополя назвали ожидаемой отставку губернатора

Севастополь, 12 июля. Отставка губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова была ожидаемой. С таким заявлением выступил зампред Законодательного собрания города Александр Кулагин.

По его словам, решение российского президента Владимира Путина принять отставку по собственному желанию губернатора Севастополя являлось ожидаемым решением. Кулагин выразил уверенность, что действия Овсянникова на посту губернатора будут оценены соответствующим образом.

Кулагин добавил, что парламент Севастополя готов к совместной работе и сотрудничеству с назначенным врио губернатора Михаилом Развожаевым, занимавшим должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта .

«Накопилось много вопросов, и новому губернатору предстоит сразу войти в курс дела. Мы готовы поддержать, оказать всяческую помощь, чтобы в городе все работало, как часы», —заявил он.

По мнению Кулагина, одной из наиболее важных задач на данный момент является реализация государственных программ, а также федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Напомним, что Михаил Развожаев ранее работал в администрации губернатора Красноярского края, занимал должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа, а в 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия, где зарекомендовал себя, урегулировав разногласия между политическими силами региона.