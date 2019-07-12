СК РФ возбудил уголовное дело после гибели жительницы ДНР при обстреле со стороны ВСУ

Москва, 12 июля. Следственный комитет РФ возбудил еще одно уголовное дело по итогам обстрела мирного населения Донецкой Народной Республики со стороны украинских военных, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК РФ, в четверг ВСУ провели очередной артиллерийский обстрел жилых районов в городе Горловке. В результате в своей квартире погибла 69-летняя мирная жительница. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

В Следственном комитете подчеркнули, что военнослужащие и отдающие преступные приказы вышестоящие должностные лица минобороны Украины «систематически нарушают не только Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, но и нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны».

Отметим, по факту обстрела Горловки 11 июля Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело о теракте, сообщали «Известия». Дело возбуждено в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ И. Гараза и подчиненных ему военнослужащих.

Ранее в четверг сообщалось, что СК РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными съемочной группы телеканала «Звезда» и жителей ДНР. По данным следствия, в период с 28 июня по 6 июля украинские военные произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения городов Донецк и Горловка в ДНР. Ранения получили четверо мирных жителя.

Напомним, съемочная группа российского канала «Звезда» 7 июля попала под минометный обстрел киевских военных, атаковавших населенный пункт Коминтерново.