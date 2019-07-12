В Совфеде считают, что Зеленский не собирается сходить с тропы войны

Москва, 12 июля. В результате действий украинских войск в Донбассе, погибла местная жительница. Как сообщает военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков, она стала первой погибшей жительницей Донбасса с момента вступления в должность украинского президента Владимира Зеленского.

«Сегодняшним обстрелом ВСУ новый президент Украины Владимир Зеленский открыл свой личный «черный список» убитых мирных жителей Донбасса», — прокомментировал инцидент Сладков в собственном Telegram-канале.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также высказался в связи гибелью жительницы Донбасса. Он предположил, что едва ли Зеленскому понравятся сравнения с его предшественником Петром Порошенко, которого сам Зеленский недавно предложил люстрировать.

«Могу только констатировать, что поводов для проведения подобных параллелей становится все больше. Сообщения о первой погибшей в результате обстрела ВСУ мирной жительницы Донбасса с момента инаугурации Владимира Зеленского лишь подтверждают, что он не собирается сходить с тропы войны», - заявил Клинцевич.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на этот шаг украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По информации ООН, жертвами военной операции стали не менее 10 тысяч человек.