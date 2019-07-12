Лаврентьев и Вершинин обсудили в Анкаре ситуацию в Сирии

Москва, 12 июля. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудили с коллегами из Турции обстановку в Сирии, подготовку к очередной встрече в астанинском формате и формирование конституционного комитета, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лаврентьев и Вершинин 10 — 11 июля в составе российской делегации встретились в Анкаре с советником и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, замминистра обороны Юнусом Караосманоглу и замминистра иностранных дел Седатом Оналом.

Стороны обсудили положение дел в Сирии, в частности, действия боевиков в Идлибе и необходимость обеспечения защиты мирных жителей. Обсуждая политическое урегулирование сирийского кризиса, стороны сделали акцент на запуске конституционного комитета.

«Кроме того, уделили внимание вопросам подготовки и проведения очередной международной встречи по Сирии в астанинском формате (МВСА-13) в начале августа в Нур-Султане», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов сообщил, что встреча высокого уровня в астанинском формате состоится в начале августа. В этот раз впервые будут участвовать представители Ливана и Ирака как наблюдатели. Богданов также рассказал о подвижках в вопросе формирования конституционного комитета по Сирии. По его словам, осталось определить шесть имен для окончательного формирования комиссии.

Комитет, которому предстоит написать для Сирии новую конституцию, будет состоять из 150 человек — 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 были выдвинуты по линии ООН из числа специалистов, общественных деятелей и гражданских активистов. Что интересно, Дамаск отказывался согласовывать четырех человек из списка, выдвинутого ООН, в то время как список от оппозиции не подлежал утверждению со стороны Дамаска.