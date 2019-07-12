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Связанные с Порошенко следственные действия проходят в офисе президента Украины

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Связанные с Порошенко следственные действия проходят в офисе президента Украины

Киев, 11 июля. В офисе президента Украины проходят следственные действия, в рамках которых изучаются протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По предварительным данным, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сейчас проводят следственные действия в ситуативной комнате совещаний СНБО в офисе президента Украины.

«Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко», - сообщает украинское издание «Главком».

Пока что следователи не комментируют, что именно они ищут. В рамках следственных действий они собирают информацию, касающуюся того, кто и что говорил во время совещаний, а также какие были отданы и чьи подписи были поставлены под документами, содержащими гриф «совершенно секретно».

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией пропали из ситуационной комнаты совета национальной безопасности и обороны. Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов сказал, что на видеозаписях, которые предоставил Данилюк, сняты помещения администрации президента Украины на улице Банковой.

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