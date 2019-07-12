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В Хартуме считают попытку переворота провокацией

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В Хартуме считают попытку переворота провокацией

Хартум, 12 июня. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский сообщил, что в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в столице Судана Хартуме, где в настоящее время идет подготовка к подписанию договора между Переходным военным советом (ПВС) и представителями Сил декларации свободы и перемен (СДСП), горячо обсуждается поступившая новость о неудавшемся перевороте, целью которого и был срыв данного мероприятия.

«Начинает пахнуть настоящей конспирологией — мнение присутствующих здесь журналистов о целях и участниках этого неудавшегося военного переворота разделились на весьма конспирологические позиции», — отметил спецкор ФАН. 

По его словам, одни считают, что этот переворот мог представлять собой некую провокацию, организованную со стороны оппозиции, а именно СДСП, чтобы договор о создании суверенного правительства не был подписан. Другие же пытаются обвинить в случившемся ПВС, добавил Романовский.

Ранее председатель комитета по безопасности и обороне Переходного военного совета Судана Гамаль Омар сообщил, что 12 офицеров планировали устроить новый переворот в стране.

 

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