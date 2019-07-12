Парубий считает инициативу Зеленского о люстрации авантюрой

Киев, 11 июля. Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал президента Владимира Зеленского авантюристом из-за его законопроекта, согласно которому будут подвергнуты люстрации представители руководства страны в годы президентства Петра Порошенко

«В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина… Теперь он хочет нас люстрировать», — заявил Парубий.

Как сообщает RT, спикер Рады выразил мнение, что «время авантюристов» быстро пройдет. Внеочередные выборы в Раду он также считает «авантюрой».

Зеленский призвал люстрировать всех высокопоставленных чиновников, которые находились у власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Идею президента ранее прокомментировал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, он воспринял эту новость с удивлением. Турчинов подчеркнул, что ему «не стыдно за свою деятельность за последние пять лет» и добавил, что у него вызывает сожаление то, что заявление Зеленского совпало с действиями тех, кто ведет «войну с Украиной».

Отметим, что именно Турчинов вскоре после госпереворота (тогда он исполнял обязанности президента Украины) отдал приказ о наступлении на Донбасс, фактически начав гражданскую войну.

Как сообщала «Газета.ру», представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил, что предложение о люстрации политиков будет распространяться и на членов команды нынешнего президента Украины. Он подчеркнул, что закон будет применяться независимо от того, в чьей команде находится лицо.