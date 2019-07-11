Стало известно, что шептала Меркель во время нового приступа дрожи

Москва, 11 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель во время очередного – уже третьего – приступа неконтролируемой дрожи шептала «я справлюсь». К такому выводу пришла специалист по чтению по губам Джудит Хартер. О своей догадки она рассказала в эфире радиостанции Antenne Bayern.

Новый приступ недомогания глава немецкого правительства почувствовала во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. На видеозаписи мероприятия видно, что Меркель что-то шепчет, смотря в сторону от финского гостя. По мнению Хартер, немецкая канцлер повторяла «я справлюсь» (Ich schaffe das).

Инцидент произошел, когда участники мероприятия слушали гимны стран. Финский премьер-министр никак не отреагировал на симптомы Меркель; сама она позже сообщила журналистам, что чувствует себя хорошо. Отметим, что в четверг во время встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Меркель слушала гимн сидя.

Напомним, это уже третий приступ, который случается с германским канцлером во время публичных мероприятий. Так, 18 июня ее начала бить дрожь на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда в столице Германии стояла сильная жара, и приступ объяснили обезвоживанием.

Второй случай произошел в конце июня на мероприятии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Внезапный тремор, впрочем, не помешал Меркель отправиться на саммит «Большой Двадцатки» в японской Осаке.