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В Судане чувствуется напряжение в связи с заявлениями о перевороте

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В Судане чувствуется напряжение в связи с заявлениями о перевороте

Хартум, 12 июля. Председатель комитета по безопасности и обороне Переходного военного совета (ПВС) Судана Гамаль Омар сообщил, что 12 офицеров планировали устроить новый переворот в стране, чтобы прервать политическое соглашение в Судане. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский в своем telegram-канале.

В четверг в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в столице Судана Хартуме должно состояться подписание договора между Переходным военным советом (ПВС) и представителями Сил декларации свободы и перемен (СДСП). Позже поступила информация о предотвращении попытки переворота в стране. Телеканал Al Jazeera также сообщил, что на фоне раскрытия неудачной попытки переворота были арестованы несколько офицеров.

Тем временем корреспондент ФАН сообщает, что напряженность в Хартуме начинает нарастать в связи с сообщениями о неудавшемся военном перевороте.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот на фоне четырехмесячных народных протестов. Глава государства Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее арестован. ПВС взял власть в свои руки, заявив о планах в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

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