Беглов назвал «безобразием» слив стоков в реки и каналы Петербурга

Санкт-Петербург, 11 июля. Ситуация, когда отдельные предприятия используют реки и каналы для сброса своих вод, является недопустимой. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время традиционного телеэфира «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Комментируя сброс вод некоторых предприятий в реки и каналы города, Беглов назвал такую практику «безобразием» и пообещал разобраться с ним.

Ранее сообщалось о рабочей поездке губернатора в Кировский район, благодаря которой удалось прекратить слив стоков в речку Новая. Еще весной прошлого года местные жители пожаловались на неприятный запах и изменение цвета ее воды. После того, как был проведен анализ воды, было установлено, что нормы вредных веществ в Новой превышены в несколько раз. Более того, Роспотребнадзор установил, что аэропорт Пулково сливал в реку стоки после обработки своих самолетов противообледенительными реагентами.

«Даны указания и «Водоканалу», и организации для того, чтобы организовать временный слив поверхностных вод в канализацию. …Слив полностью прекращен, он должен идти во временную канализацию», — заявил тогда Беглов.

Еще до конца года будут завершена мероприятия по оценке уровня загрязнения реки Новой,а также подготовке мер по ее очистке.

Ранее сообщалось, что Беглов помог решить вопрос с несанкционированной свалкой между жилыми домами в Московском районе — в ближайшее время она будет ликвидирована. Отходы скапливались здесь на протяжении трех лет, и ранее городские и муниципальные власти не предпринимали особых усилий, чтобы вывезти их.