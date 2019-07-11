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Мощный взрыв прогремел в городе на северо-востоке Сирии, ранены 11 человек

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Мощный взрыв прогремел в городе на северо-востоке Сирии, ранены 11 человек

Дамаск, 11 июля. Мощный взрыв прогремел в городе Камышлы на северо-востоке Сирии, о чем сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН). Как стало известно, возле церкви Девы Марии в центре города взорвался заминированный автомобиль.

Террористы использовали взрывное устройство, которое было помещено в микроавтобус, припаркованный у церкви. В результате мощного взрыва ранения получили 11 мирных жителей. Кроме того, были повреждены как сама церковь, так и магазины и автомобили, которые находились вблизи взрыва.

Все пострадавшие были доставлены в городские больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1).

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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