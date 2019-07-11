СМИ сообщили о предотвращенной попытке переворота в Судане

Хартум, 11 июля. Власти Судана сообщили о попытке государственного переворота. Как сообщает Anadolu, соответствующее заявление якобы распространил комитет по безопасности переходного Военного совета страны.

По информации СМИ, власти Судана предотвратили попытку неудачного государственного переворота.

Телеканал Al Jazeera сообщает, что на фоне раскрытия неудачной попытки переворота были арестованы несколько офицеров.

Напомним, 11 апреля в Судане произошел переворот, в результате президент Омар аль-Башир был смещен с поста и отправлен в тюрьму.

В середине июня телеканал «Аль-Арабия» уже распространял информацию о попытке нового госпереворота в стране. По данным журналистов, заговорщики хотели свергнуть ПВС. В итоге их планы разоблачили и пресекли. Однако позднее Переходный военный совет Судана опроверг информацию о попытке переворота.