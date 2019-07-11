Турчинова удивило предложение Зеленского подвергнуть его люстрации

Киев, 11 июля. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского расширить перечень лиц, попадающих под закон о люстрации.

На своей странице в Facebook Турчинов написал, что воспринял новость о своей люстрации с удивлением.

«Мне не стыдно за свою деятельность за последние пять лет... За все свои решения, за все свои действия я готов отвечать перед Богом и страной», — написал он.

Турчинов добавил, что сожалеет, что заявление Зеленского совпало с действиями тех, кто ведет «войну с Украиной».

Отметим, именно Турчинов вскоре после госпереворота (тогда он исполнял обязанности президента Украины) отдал приказ о наступлении на Донбасс, фактически начав гражданскую войну. Позже чиновник признался, что лично раздавал оружие украинским добровольцам, отправляющимся на фронт.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский распорядился назначить секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка. Он сменил на своем посту Турчинова, который работал секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года. 31 мая Зеленский издал указ, назначив самого себя председателем СНБО.

В обновленный состав ведомства также вошли первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан, секретарь СНБО Александр Данилюк и министр финансов Оксана Маркарова. Турчинов был исключен из состава Совета, сообщала «Газета.ру».