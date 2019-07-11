В Судане ожидается подписание договора о создании нового правительства

В суданской столице Хартуме сегодня ожидается подписание чернового договора о создании суверенного правительства. Соглашение между Переходным военным советом (ПВС) и оппозиционными «Силами свободы и перемен» (ССП) состоялось в начале июля. На церемонии подписания договоренности находится корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский.

Подписанный документ включает в себя соглашение между ПВС и ССП о создании нового высшего органа власти в Судане. По достигнутым договоренностям в суверенное правительство войдут как военные, так и гражданские представители. Новое правительство возглавят по 5 человек от каждой стороны, и еще один человек, представленный как бывший военный. От лица ПВС глава будет выбран на 21 месяц, от оппозиции – на 18.

Как сообщает Кирилл Романовский, по словам лидера «Сил свободы и перемен» Сиддика Юсуфа сейчас документ находится в завершающим виде и ожидает подписания. Он надеется, что в него вошли все ранее оговоренные соглашения между двумя сторонами.

«Предполагается передать документ политическим блокам для выражения мнений и соображений по нему», — отметил Сиддик Юсуф.

Напомним, что в этом году начиная с апреля после многочисленных демонстраций в Судане произошел военный переворот. В результате него 11 числа от власти был отстранен президент государства Омар аль-Башир и страной начал управлять Переходный военный совет, который возглавил генерал Абдельфаттах аль-Бурхан.