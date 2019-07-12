Рожденные в неволе: как детям живется в СИЗО. ФАН-ТВ

С виду это помещение напоминает бюджетный хостел или комнату в студенческом общежитии. Здесь чистенько, аккуратненько и минимум необходимой мебели: кровать, тумбочка, комод и место для приготовления пищи. На детской кроватке сидит пара плюшевых мишек, а со стены улыбаются герои мультфильмов. Именно в таких условиях содержатся арестантки СИЗО-5 — единственного в Петербурге следственного изолятора для женщин.

«Женщины, которые прибывают в следственный изолятор, находясь в положении, соответственно у них идет отдельное их содержание от других подследственных», — объяснил заместитель начальника СИЗО №5 по воспитательной работе Роман Кузуб.

Большинство тех женщин, которые совершили преступление и оказались в СИЗО, скорее всего, услышат обвинительный приговор. Дальше они отправятся в исправительные колонии. Особенно сложно это для матерей. Ведь здесь, в стенах пятого изолятора, для них и их маленьких детей создали максимально благоприятные условия. Да и перспектива отбывать наказание в тюрьме пугает, ведь в этом случае риск расстаться с собственным чадом растет.

«Дети такая категория граждан, которая 103 ФЗ о лицах, содержащихся под стражей, совершенно не предусмотрены. То есть по факту они для нас не субъекты для содержания, Они здесь содержатся потому, что мы даем возможность этим маленьким гражданам проживать вместе с мамой», — подчеркнула помощник начальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти по соблюдению прав человека в УИС Елена Кузнецова.

Для детей предусмотрено все: детское питание, средства гигиены, игрушки, коляски и прогулочный дворик с детской площадкой, которую здесь построили специально для малышей и их мам. О том, что это — корпус СИЗО напоминают только решетки на окнах, да и те завешены аккуратными светлыми шторами. Чуть ниже отделения «Мать и дитя» расположено медицинское отделение. Так что в шаговой доступности от них все врачи: от стоматолога до акушера-гинеколога. Обследования и полное ведение беременности женщины проходят, не выходя из здания, в котором находятся под арестом.

«Поступают наши подопечные в довольно запущенном состоянии. Очень много хронических и сопутствующих заболеваний. В зависимости от наличия патологий пациент берется на специальное наблюдение. Что касается рожениц, врач-гинеколог их отслеживает. Как только начинаются роды, мы их госпитализируем в родильные дома по Санкт-Петербургу», — рассказал врио начальника МСЧ №78 ФСИН России Василий Лаврик.

Сейчас в СИЗО-5 находятся четыре беременных женщины и еще три с грудничками. В прошлом году их было почти вдвое меньше. Несомненно, что даже в условиях, приближенных к домашним, дополнительная психологическая перестройка и стресс может серьезно сказаться на здоровье малышей. Об этом всерьез задумались и в Совете по правам человека при президенте России и вместе с сотрудниками ФСИН направили Владимиру Путину ряд предложений. В них речь идет о серьезном сокращении количества арестантов по всей стране. Коснулось это и совершивших преступление женщин, но только тех, кого суд отправил под стражу за совершение преступлений небольшой и средней тяжести. Такую категорию арестантов правозащитники предложили просто выпустить на свободу. Хотя бы на время следствия.