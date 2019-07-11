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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в двух провинциях и город Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в двух провинциях и город Хама

Дамаск, 11 июля. Несколько населенных пунктов сирийских провинций Латакия и Алеппо были обстреляны боевиками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Кроме того, как сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, обстрелу подвергся город Хама.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа провинции Латакия, Макание-Эд-Дубари провинции Алеппо и города Хама одноименной провинции», —заявил он.

Российский центр по примирению враждующих сторон призвал командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Руководитель ЦПВС рассказал, что за прошедшие сутки специалисты российского Центра провели одну гуманитарную акцию  населенном пункте Хербет-Гази провинции Хомс. Всего с начала процесса мирного урегулирования в Сирии Центр по примирению враждующих сторон провел 2 161 гуманитарную акцию. Общий весь распределенного гуманитарного груза составил 3 479 тонн.

Также сообщается о продолжении возвращения беженцев в места своего проживания. Благодаря усилиям российских специалистов, в стране работают десять пунктов пропуска, включая КПП «Джлеб», через который выходят перемещенные лица, размещенные в лагере беженцев «Рукбан». За последние сутки через пункт пропуска «Джлеб» на территорию, подконтрольную властям Сирии, вернулись 519 человек.  Российские специалисты предоставили всем сирийцам, покинувшим лагеря, продукты питания и предметы первой необходимости.

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