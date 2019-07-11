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Главному тренеру РФ по вольной борьбе отказали в продлении визы в США

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Главному тренеру РФ по вольной борьбе отказали в продлении визы в США

Москва, 11 июля. Власти США отказали в продлении американской визы главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву. Об этом тренер сообщил ТАСС.

«Я неоднократно был в США и в качестве спортсмена сборной, и в качестве главного тренера нашей команды.  А сегодня впервые получил отказ в продлении визы», — рассказал Тедеев

Он предположил, что причиной отказа могла стать его критика в адрес телеведущего украинского канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который выступил с нецензурной бранью в адрес России в эфире авторской передачи «Постскриптум».

После этого несколько сотен человек провели акцию у здания грузинской телекомпании «Рустави 2» против нецензурных высказываний журналиста ТВ Георгия Габунии в адрес российских властей, пишет газета «Известия».

Осудила произошедшее и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она назвала ситуацию провокацией против самой Грузии.

Как сообщает «Имеди», участники акции протестов потребовали отставки гендиректора телеканала Ники Гварамия. Вокруг собравшихся дежурили полицейские, которые не подпускали митингующих к ограждению у здания телеканала.

 

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