Представитель Крыма рассказал в ООН о нарушениях Киевом прав жителей полуострова

Женева, 11 июля. Киев продолжает нарушать права крымчан, в частности, право на свободу передвижения и на снабжение водой, заявил член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер.

Выступая в Женеве на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), Абажер обратил внимание на нарушения Киевом прав крымчан. По его словам, со сменой руководства Украины жители Крыма ожидали изменений, однако киевские власти, по его словам, «не намерены устранять недостатки и ошибки предшественника».

Политик отметил, что приехал в Женеву, чтобы рассказать мировому сообществу о вопиющих фактах нарушения Киевом прав жителей Крыма на свободу передвижения и на получение воды по Северо-Крымскому каналу.

Абажер подчеркнул, что на территории Украины арестованы около 20 жителей Крыма. Из-за этого многие просто бояться посещать своих родственников на Украине, опасаясь уголовного преследования.

В своем выступлении он назвал перекрытие Киевом в апреле 2014 года подачи воды из Днепра на Крымский полуостров «форменным геноцидом со стороны киевского режима», передает ТАСС.

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ.