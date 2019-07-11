Названы сроки отмены роуминга между Белоруссией и Россией

Москва, 11 июля. Документ по отмене роуминга между Белоруссией и Россией может быть подписан до 15 сентября, сообщил посол республики в РФ Владимир Семашко.

Семашко отметил, что тема отмены роуминга между странами обсуждается давно. Президенты распорядились ранее подписать документ до 15 сентября.

«Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу. Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть», — цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, впервые с идеей об отмене роуминга между Белоруссией и РФ выступила в конце июня 2017 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что иметь роуминг между двумя союзными государствами «диковато». На заседании Высшего Госсовета Союзного государства она также выступила перед лидерами Белоруссии и России с данной инициативой.

В апреле глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что полная отмена роуминга между Белоруссией и Россией возможна уже в конце текущего года. Как передавала «Газета.ру», по его словам, уровень интеграции России с Белоруссией «самый высокий», и Москва выступила с инициативой, «чтобы все пять стран, входящие в Таможенный союз, одновременно отменили этот роуминг».

С 1 июня в России отменен национальный и внутрисетевой роуминг. Закон об отмене национального роуминга был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года, передавал RT. Также с 1 июня законодательно подтверждается, что входящие звонки должны быть бесплатными по всей стране, включая Крым и Севастополь.