«Нафтогаз» снизит цены на газ для украинцев

Киев, 11 июля. Украинская государственная компания «Нафтогаз» снизит стоимость газа для населения в июле из-за снижения цен на внешнем рынке, об этом сообщил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

«В июле мы снизим цену для населения на 10,4%», — приводит слова Фаворова пресс-служба главы Украины.

Соответствующее решение было принято после встречи Фаворова с президентом Украины Владимиром Зеленским. В «Нафтогазе» отметили, что распоряжение не противоречит условиям Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления кредитов. Фаворов подчеркнул, что цены снизят в ответ на ситуацию на газовом рынке.

Кроме того, в офисе президента Украины отметили, что снизить цены на газ для населения позволит увеличение собственной добычи. Заместитель министр энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк сообщил о завершении конкурса на добычу газа на девяти участках. Близнюк добавил, что ожидается поступление инвестиций на 430 млн долларов от инвесторов из США, Канады и Украины.

Киевские власти с 1 ноября 2018 года повысили цену на топливо для населения на 23,5% до 300 долларов за тысячу кубометров. Такое требование выдвигал Международный валютный фонд для предоставления очередного кредитного транша.