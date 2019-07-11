Хартум, 11 июля. В столице Судана идет подготовка к конференции, на которой будет подписан договор между Переходным военным советом Судана и представителями Сил декларации свободы и перемен (СДСП). Об этом сообщает специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский.

«В настоящий момент в конференц-холле гостиницы «Коринтия» в центре Хартума идет подготовка к конференции, посвященной подписанию черновой версией договора между Переходным военным советом и оппозиционерами СДСП, которые еще совсем недавно предлагали формирование гражданского, а не военного переходного правительства», — передает корреспондент ФАН.

Департамент зарубежной информации Судана направил СМИ приглашение на церемонию подписания соглашения между Переходным военным советом и оппозиционерами СДСП. Однако позже приглашение было исправлено. В нем говорилось о «передаче чернового проекта соглашения».

Напомним, 11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Армия Судана сформировала Переходный военный совет, который возглавил генерал Абдельфаттах аль-Бурхан.

В настоящее время Переходный военный совет стремится укрепить слабые места в сфере безопасности и экономики Судана, однако постоянные атаки оппозиции замедляют политическое урегулирование в стране. Военный совет неоднократно выступал с инициативами по налаживанию конструктивного диалога с оппозицией, однако та не принимает никаких компромиссов.