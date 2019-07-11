Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

Москва, 11 июля. Прожиточный минимум в России может быть повышен в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса. С таким предложением выступило министерство труда РФ. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство объяснило свою инициативу ростом цен на продукты.

«Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля», — говорится в документе.

Это означает, что рост прожиточного минимума по сравнению с прошлым кварталом на душу населения и для детей составит около четырех процентов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что национальный проекты РФ предусматривают устойчивый рост реальных доходов россиян. По его словам, обеспечить уровень жизни можно лишь благодаря обеспечением россиян достойной работой, хорошим образованием или возможностью начать собственное дело.

Напомним, что в прошлом году Медведев заявил о том, что правительство будет стимулировать работу в этом направлении, чтобы к 2020 году трудоустроить как минимум 50% людей с ограниченными возможностями. По словам главы правительства, на сегодняшний день в России насчитывается 3,7 млн трудоспособных инвалидов, однако лишь четверть из них имеет работу.