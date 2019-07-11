Патрушев и Шестаков приняли участие в спуске на воду траулера «Скорпион» на заводе «Пелла»

В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду рыболовный морозильный траулер «Скорпион» для мурманских рыбаков. Мероприятие состоялось 10 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий на судостроительном заводе «Пелла». «Скорпион» был построен по программе государственной поддержки обновления флота посредством механизма инвестиционных квот.

На торжественном спуске судна присутствовали министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и замминистра сельского хозяйства России — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также генеральный директор ОАО «Пелла» Герберт Цатуров и исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Морозильный рыболовный траулер проекта 1701 строился по заказу мурманской рыбодобывающей компании АО «Стрелец» (входит в ГК «ФЭСТ»). Он предназначен для донного и пелагического промысла и переработки рыбы на борту судна. Проектом предусмотрен морозильный трюм объемом 1200 куб. м. Производительность морозильного оборудования составляет не менее 70 тонн мороженой продукции в сутки. Оборудованная прямо на борту рыбофабрика оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша и ликвидации рыбных отходов. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 33 млн евро.

В рамках программы инвестиционных квот ГК «ФЭСТ» уже строит на том же заводе второе аналогичное судно, который должен быть спущен на воду тоже в этом году. Еще два судна будут построены группой в ближайшие 5 лет.

В общей сложности по программе господдержки уже подписаны контракты на строительство 24 судов для Северного рыбохозяйственного бассейна, в ближайшее время ожидается заключение договора о закреплении квоты под строительство еще одного судна для рыбаков Северо-Запада. После ввода этих судов в эксплуатацию по мощности будет обновлено 65% флота Северного бассейна.

«Запуск новых объектов позволит не только значительно обеспечить внутренний рынок качественной рыбной продукцией, но и увеличить объемы экспорта. Главное, что каждое новое судно – это комфортные рабочие места, отвечающие требованиям безопасности мореплавания и обеспечивающие наших рыбопромышленников достойной зарплатой. Уверен, что с каждым годом количество таких объектов будет увеличиваться», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Глава Росрыболовства отметил, что обновление флота такими крупными предприятиями стратегически важно для развития отрасли.

«В первую очередь, это повышение экономической эффективности промысла, рост доли выпуска качественной продукции для внутреннего и зарубежного рынков. Обновление флота повысит экологичность промысла за счет применения безотходной переработки, позволит создать достойные условия труда в море, что, как ожидается, повысит престиж профессии рыбака и обеспечит приток молодых кадров для работы на флоте», — заявил Шестаков.

На данный момент суда флота ГК «ФЭСТ» вылавливают более 130 тысяч тонн рыбы – это почти четверть вылова по Северному бассейну (по итогам прошлого года общий вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 576 тыс. тонн). Предприятие производит более 100 тыс. тонн различной рыбной продукции.