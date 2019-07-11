Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины

Киев, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит федерализации страны. Об этом украинский президент сказал на совместном брифинге с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

«Украина и Молдавия объединены одним общим желанием, чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам какие-либо планы по так называемой федерализации», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Президент Украины заверил, что Киев и в дальнейшем будет поддерживать целостность Молдавии и принимать активное участие в приднестровском урегулировании. В ответ на слова Зеленского Санду подчеркнула, что Молдавия поддерживает территориальную целостность Украины.

Киев является участником диалога по приднестровскому урегулированию. Кроме того, в переговорах участвуют Россия в качестве гаранта, ОБСЕ – посредник, США и ЕС – наблюдатели.

Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что предоставление автономии Донбассу может стать решением гражданского конфликта на Украине. Однако Киев отрицает идею федерализации страны. С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается гражданская война. Киев начал силовую операцию против жителей некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — которые отказались признать новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота. Для урегулирования конфликта были приняты минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации войны.

Ранее Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как подтвердили в Кремле, переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.