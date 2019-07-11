Путин лично проинформировал выпускника «школы губернаторов» Развожаева о его назначении

Москва, 11 июля. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о его назначении на должность временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», — говорится в сообщении.

Ранее президент России подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе.

Стоит отметить, что Михаил Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, став 20-м выпускником, которому поручено руководство регионом.

Программа подготовки кадров управленческого резерва государственной службы была запущена Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2017 году. В народе ее часто называют «школой губернаторов».

Обучение будущих губернаторов осуществляется на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, «Сколково», и Высшей школы экономики.