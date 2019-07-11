Бастрыкин поручил активизировать международный розыск преступников

Москва, 11 июля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указания активизировать международный розыск преступников, скрывшихся от следствия за пределами России. Соответствующее поручение глава СК РФ дал на совещании в четверг.

В ходе совещания Бастрыкин выслушал доклады по результатам работы управления по международному и федеральному розыску. Особое внимание глава СК РФ обратил на розыск лиц, совершивших преступления против российский военных в Сирии.

«Даны конкретные указания по активизации международного розыска лиц, скрывшихся от следственных органов Следственного комитета за пределами Российской Федерации, в том числе лица, совершивших преступления в отношении российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Кроме того, Бастрыкин поручил повысить взаимодействие территориальных следственных органов РФ для повышения эффективности в поиск без вести пропавших несовершеннолетних. В ходе совещания особое внимание уделялось использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности СК РФ.